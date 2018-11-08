В военной прокуратуре рассказали о результатах расследования разрывов минометов "Молот"

миномет "Молот" / hromadskeradio.org

Следователи военной прокуратуры Центрального региона Украины не сумели подтвердить данные о плохом качестве изготовления минометов модели М-120-15 "Молот".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства в социальной сети Facebook.Также известно, что сотрудники Государственной аудиторской службы продолжают аудит по рациональному использованию средств из госбюджета офицерами Министерства обороны. Кроме того, досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, привлекавшиеся заводом-изготовителем "Молотов" к изготовлению работ на предмет фиктивности и завышения их объемов / стоимости.

Напомним, в последнее время в Украине произошло сразу несколько разрывов минометов "Молот", из-за которых пострадали военнослужащие ВСУ.