Украинцев ждет еще одно потепление: синоптики дали прогноз до конца ноября

Когда украинцам ждать потепления / rabstol.net

Первые заморозки украинцам обещали еще на этой неделе – 10 ноября, в субботу – но будут они ночными. Днем же столбики термометров еще будут силиться показать хоть слабенький, но "плюс". Впрочем, до конца ноября-2018 украинцев ждет еще одно потепление.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, после наступле6ния заморозков похолодание продлится около трех-четырех дней. Температура днем в это время будет колебаться от 0 до +3 градусов, пишут "Факты".

Очередное же потепление ждет украинцев с 20 ноября: столбики термометров дотянутся до отметок +2-5 градусов.

Читайте также"В Дмитриев день зима лезет на плетень": синоптики порадовали прогнозом на 8 ноября"Затем с 22 по 27 ноября ожидается серьезное понижение температуры: до -5-11 градусов мороза по ночам. Но с 28 по 30 ноября снова придет потепление. Так что весь последний месяц осени в Украине будут температурные "качели", — пояснил Горбань.

Дождь и мокрый снег он прогнозирует на 14-16 ноября и затем на 26-29 ноября.

С аналогичным прогнозом выступил и синоптик Владимир Деркач. Сначала, уже в самое ближайшее время, украинцев ждут похолодание, дожди и ветреная погода.

"Со второй декады ноября в Украине местами возможны ночные заморозки, а также осадки, в том числе и в виде снега, которые будут сопровождаться порывами ветра", — прогнозирует он.

О народных приметах 8 ноября – в Дмитриев день – читайте в нашем материале Дмитриев день: что нельзя делать. К слову, пригожая погода в этот день сулит раннюю весну.

Ранее Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.