Взрыв в центре Донецка: дом обстреляли из огнемета

Взрыв в Донецке 9 ноября / ДНР24

Вечером 9 ноября в центре Донецка обстреляли из огнемета дом. Личности нападавших не установлены.

Как сообщает ряд новостных Telegram-каналов, речь идет о здании по улице Розы Люксембург, 54. Примерно в 18:30 в него выстрелили из огнемета "Шмель".

К счастью, на момент обстрела здание было пустым, поэтому жертв удалось избежать.

Сейчас здание оцепили. Местная "полиция" проводит следственные действия.

Напомним, 4 ноября в Донецке произошел мощный взрыв, опубликовано фото. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщалось, 31 августа экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Позже в распоряжении СБУ оказалась аудиозапись, свидетельствующая о причастности нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина к "окончательному решению проблемы Захарченко".