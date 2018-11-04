В Донецке произошел мощный взрыв: опубликовано фото

Донецк / obozrevatel.com

В Донецке на улице Щетинина в Пролетарском районе у дома №5 взорвался автомобиль.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на Telegram-канал сепаратиста "ДНР" Владислава Бердичевского, ЧП произошло поздно вечером в субботу, 3 ноября.

Возникший в результате пожар потушили, информации о пострадавших пока не поступало.

Взрыв в Донецке 03.11.2018 / novosti.dn.ua

Напомним, 31 августа экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Позже в распоряжении СБУ оказалась аудиозапись, свидетельствующая о причастности нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина к "окончательному решению проблемы Захарченко".