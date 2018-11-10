В УПЦ МП заявили о невозможности участия во всеукраинском Объединительном Соборе

Архиепископ Климент обвинил УПЦ КП и Константинополь в провокации раскола

В Украинской православной церкви Московского патриархата резко отвергают возможность участия своих священников в Объединительном Соборе, на котором планируется создание новой украинской поместной церкви.

"Это абсолютно невозможно. "Отцами" этого так называемого собора, как предполагается, будут раскольники, люди, сами себя назвавшие священниками и епископами. Примечательно, что даже сам патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета церковного запрещения, но до сих пор не соединился с ним вокруг евхаристической чаши", – заявил в опубликованном 5 ноября интервью греческому изданию Orthodoxia.info глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.

Климент также заявил, что причиной украинского церковного раскола являются амбиции Филарета, а причиной намечающегося общемирового раскола православия - личные амбиции вселенского патриарха. УПЦ КП, якобы, уже почти тридцать лет "воюет" против московской церкви, а Вселенский патриархат эту напряженность снимать не хочет.

"К сожалению, сегодня Фанар – это глухая стена, через которую не слышно голоса миллионов верующих нашей церкви, – сказал он. – А если кто-то и дерзает называть себя первым, то Господь и таким людям показал своим примером, что это значит. Быть первым – это не присылать директивы о подчинении себе, как трактуют сегодня константинопольские епископы, а служить всем остальным, умывая им ноги и распинаясь за них. Если Фанар не разобьет в себе глухую стену и далее будет игнорировать всеправославный диалог по украинскому вопросу, то он рискует не только голос верующей украинской паствы не услышать, но не услышит и голос самого Христа".

Читайте также"Филиал ФСБ": во Львове неизвестные нанесли надписи возле церквей УПЦ МПРанее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой изменить название УПЦ МП на "Русскую православную церковь в Украине".

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - сказал Филарет.

О необходимости изменить название УПЦ МП Филарет заявлял также в конце сентября.