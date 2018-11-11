"Дьявольская цифра": на видео с Поплавской заметили недобрый знак

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

В Сети обратили внимание на то, что погибшая в жутком ДТП под Киевом звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская на одном из своих последних выступлений была с "дьявольским" числом.

Во время сценки на Поплавской была табличка с номером "6666", которую пользователи сочли недобрым знаком.

"Зачем четыре шестерки Марине на табличке повесили? Это же плохой знак был", "Какой баран нарисовал ей этот дьявольский номерок?" "Дьявольская цифра 6666", написали пользователь в комментариях под видео.

Ранее пострадавший в страшном ДТП актер "Дизель шоу" трогательно обратился к фанатам.

Напомним, близкая подруга Поплавской раскрыла главную тайну звезды "Дизель шоу".