Минус ночью, дожди и мокрый снег: какую погоду ждать с понедельника

Украина прощается с осенью / 1zoom.ru

В большинстве регионов Украины в понедельник, 12 ноября, ожидается существенное снижение температуры воздуха, в частности ночью возможен мороз от -1 до -6 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 12 ноября во всех областях прогнозируется переменная облачность, а тепла могут ижидать только жители Закарпатья и Крыма: +10...+13, на западе +6...+11, ночью +1...+3.

В восточных областях ожидается снижение температуры днем до -2...-4, ночью -2...-6. В центральных и южных областях днем от +2...+5 до + 5...+8, ночью от -1 до +2 градусов.

Кроме того, 12 ноября в южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

13 ноября ночные морозы усилятся в центре, на севере и на востоке Украины, где ожидается до -10 градусов.

Днем температура воздуха во всех регионах также снизится: на Закарпатье +11...+13, на западе +5...+9, в центре -1...+ 2, на юге и в Крыму +3...+6.

14 и 15 ноября в западных и северных областях возможны осадки, местами - с мокрым снегом.

/ Фото: meteo.gov.ua

/ Фото: meteo.gov.ua

/ Фото: meteo.gov.ua

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране в ноябре средняя месячная температура воздуха составит 0-7 градусов тепла.