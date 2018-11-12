"Никогда такого срача не было": оккупанты превратили Керчь в свалку, опубликованы фото

Один из районов Керчи превратили в свалку / Роксолана&КрымТудей

В Керчи (захваченный Российской Федерацией Крым) на территории одного из районов устроили свалку.

В районе "Института" мусор не вывозят уже несколько месяцев, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на данные местной жительницы.

По ее словам, в этом районе "никогда такого срача не было".

"…Сюда поставили коробки, пакеты, но никто их не убирает. Рядом тоже устроили свалку в туях. Там и пакеты стоят полные мусора, и просто разбросаны упаковки, бутылки...", — отметила собеседница.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.