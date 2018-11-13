"Ситуация близка к катастрофе": эксперт оценил масштаб проблемы с отоплением в городах Украины

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Ситуация с отсутствием отопления, сложившаяся в некоторых городах Украины близка к катастрофической.

Такое мнение выразил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич в комментарии NewsOne.

"Действительно сложилась просто позорная ситуация в ряде населенных пунктов, несмотря на рапорт нашей власти, о том что "мы готовы, мы запустим вовремя". В Кривом Роге вчера вообще была катастрофическая ситуация. Непонятные субъекты штурмовали автомобильный транспорт и офис местного "Горгаза". И поставили под вопрос вообще нормальное функционирование газовых сетей. Поверьте, это какой-то нонсенс", - сказал Марунич, отметив, что из-за отсутствия тепла внутридомовые сети могут прийти в негодность.

"Они (сети) могут просто замерзнуть и прийти в негодность. Как в свое время в Алчевске. Я не совсем понимаю, почему местные и государственные власти допустили такую ситуацию", - недоумевает эксперт.

Ранее сообщалось, что Криворожский горсовет (Днепропетровская обл.) объявил вынужденные каникулы в школах и детских садах, обслуживаемых государственным предприятием "Криворожская теплоцентраль".

По состоянию на воскресенье, 11 ноября, без тепла в Кривом Роге оставались 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2 011 многоэтажных домов, воинская часть 3011 - всего почти половина населения города (300 тыс. человек из 600 тыс.).