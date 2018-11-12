Миллион долларов расходов: СМИ выяснили подробности роскошной жизни президента ФФУ Павелко

Журналисты обнаружили, что Павелко живет не по средствам / isport.ua

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко живет в арендованной позолоченной квартире, за съем которой ежемесячно оплачивает 17 тысяч долларов.

"Аренда квартиры за 17 тысяч долларов в месяц? Да, даже я охренел. Она позолоченная. Андрей Павелко без печали покупает продекларированной жене продекларированный бентли. И маме ейной рейнджровер. Я понимаю, что это чистая большая любовь, но там даже по верхам за два года расходов на 21 миллион гривен", — рассказывает журналист-расследователь Денис Бигус на YouTube-канале bihus.info.

Расследователи рассказывают, что анализировали покупку покрытий для футбольных полей. И в их поле зрения попал глава ФФУ и нардеп Павелко, чьи задекларированные доходы никак не стыкуются с расходами.

"Я понимаю, что декларирование Павелко вертел как Роналду мячик, только не на ноге, но лям долларов расходов вообще нигде не отсветить — это надо талант иметь", - говорит Бигус.

Напомним, в Киеве возник скандал с кубком Лиги чемпионов, который стал игрушкой в руках детей президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Пользователи Сети возмущались, что выдающиеся футболисты мира тяжело работают, чтобы завоевать этот трофей, а в Украине, по старинке, все может порешать влиятельный папа.