90% крымчан получили российский паспорт - Бабин

Многие были вынуждены сменить паспорт из-за вопросов выживания / tvc.ru

Не менее 90% жителей оккупированного Россией Крыма в силу тех или иных причин уже получили российские паспорта, заявил постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

"До нескольких сот тысяч человек не имеют "аусвайсов", но из двух миллионов человек (все-таки, мы должны быть откровенными) до 90% - люди, которые имеют детей в школе; люди, которые должны лечиться, где-то работать (где угодно квазиофициально, в границах оккупационной юрисдикции); они вынуждены ставить себя в ярмо подчиненных оккупантов", - сказал Бабин в эфире Радио НВ.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.