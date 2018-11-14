В Киеве тонут дома в престижном жилом комплексе: в Сети появились яркие фото

В столице Украины на Левобережье неподалеку от Дарницкой площади затопило улицу в районе элитного жилого комплекса "Комфорт Таун".

Фотографии затопленных улиц были опубликованы в социальной сети Facebook в группе "Киев Оперативный".

"Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы у ЖК "Комфорт Таун"", — говорится в комментарии к снимкам.

Напомним, что накануне в самом центре Киева оказалось полностью заблокировано движение транспорта из-за прорыва труб отопления.