В Киеве тонут дома в престижном жилом комплексе: в Сети появились яркие фото

14 ноября 2018, 14:35

В общем, внезапный снег привел к десяткам коммунальных проблем.

В столице Украины на Левобережье неподалеку от Дарницкой площади затопило улицу в районе элитного жилого комплекса "Комфорт Таун".

Фотографии затопленных улиц были опубликованы в социальной сети Facebook в группе "Киев Оперативный".

"Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы у ЖК "Комфорт Таун"", — говорится в комментарии к снимкам.

Напомним, что накануне в самом центре Киева оказалось полностью заблокировано движение транспорта из-за прорыва труб отопления.

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Киев Дарница
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