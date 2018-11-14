"Мы мониторим эмоции": признание "куриного короля" Косюка об отношении к сотрудникам шокировало сеть

Юрий Косюк / УНИАН

Украинский сегмент социальных сетей возмутило высказывание руководителя группы компаний "Мироновский хлебопродукт" и президента ассоциации "Союз птичников Украины" Юрия Косюка, которое он сделал во время выступления на V форуме "Дирижеры изменений".

"Мы мониторим эмоции. Все находятся под камерами… По 70 пунктам откалибровываем эмоции. Смотрим за счастливыми и несчастными", – заявил в Киеве 13 ноября бизнесмен, его цитирует Интерфакс-Украина.

Также Юрий Косюк признался, что с "несчастными" сотрудниками работают психологи и сотрудники HR, "пытаясь что-то предложить этим людям, для исправления ситуации, но в случае отсутствия изменений этих людей заменяют". Магнат уточнил, что исследования доказали, что счастливые люди более высокопродуктивны.

Заявление Косюка возмутило сеть. Блогер Сергей Марченко представил, как в компании обращаются с теми сотрудниками, которые не продемонстрировали под камеры достаточный уровень счастья:

"Несчастливых Косюк увольняет, потому что они могут "отравить" других сотрудников. Т.е., стоишь ты такой в цеху, ковыряешься в курином дерьме, а к тебе подходит hr, внимательно изучает и говорит: Вася, что-то ты, б***ь, не выглядишь счастливым! Давай-ка выражение лица менять! Что, жена ушла? Ушла потому, что у тебя нашли рак? И из-за таких пустяков ты смурной?? Та то все фигня, Вася! Ты подумай, ты же в команде!! Не где попало, а у лучших работодателей страны! Улыбайся, сука, а то уволю нах!!", - написал Марченко.

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Он также предложил оценить подход бизнесмена к проблемам своих сотрудников

"Если у тебя в жизни случилась беда и ты не фееришь, тебя вышвыривают с работы, как старого глухого пса, потому что ты им больше такой не нужен. Обращаю внимание Министерства социальной политики Украины на прямое нарушение законов Украины в части дискриминации сотрудников по совершенно идиотскому признаку. Мы никогда не изменим нашу страну, если позволим придуркам и негодяям делать такое с нами", - отметил блогер.

В комментариях к посту развернулась дискуссия вокруг правомочности и этической стороны в наблюдении за сотрудниками.

"Только мне кажется, что это – за гранью не только добра и зла, но и обычного здравого смысла", - задается вопросом Ярина Ключковская.

"Вместе со всем произошедшим в стране в последние недели, успокаивает одно - дурдом приобретает характер системности", - иронизирует журналистка Ольга Духнич.