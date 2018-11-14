Сенцов получил награду Платформы европейской памяти и совести

Сенцов получил еще одну международную премию / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести.

"Сегодня, 14 ноября в парламенте Словении состоялось чрезвычайно приятное и неординарное событие - в рамках международной конференции "Темная сторона луны", имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отмечено украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова" , - сообщается на страничке Facebook посла Украины в Словении Михаила Бродовича.

Посол получил награду от имени украинского режиссера и отметил демонстрацию солидарности со стороны международного сообщества с украинскими политическими пленниками.

"Важно заставить государство-агрессора уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не должно и не может стоять в стороне от этой проблемы современности", - добавил дипломат.

Как сообщает PEN Ukraine, в ближайшее время награда будет передана родственникам Сенцова в Украине.

Читайте такжеВ России рассказали о состоянии здоровья Сенцова"Платформа европейской памяти и совести" - международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в Европе. От Украины членами Платформы являются Украинский институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", Фонд сохранения истории Майдана и Меджлис крымскотатарского народа.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что Сенцов ежедневно находится под наблюдением врачей, а жалоб на здоровье с его стороны якобы нет.