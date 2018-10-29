В России рассказали о состоянии здоровья Сенцова

29 октября 2018, 09:29

Москалькова отметила важность выхода режиссера из голодовки "с соблюдением всех правил".

Сенцов
Олег Сенцов / 89.fsin.su

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов ежедневно находится под наблюдением врачей, жалоб на здоровье с его стороны нет.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

"Я полностью в курсе о его состоянии здоровья, его настроении, его самочувствии. Его посещает и уполномоченный по правам человека (в Ямало-Ненецком автономном округе) Анатолий Иванович Сак, он почти что ежедневно информирует о ситуации вообще в Ямало-Ненецком автономном округе, ну и, конечно, по Олегу Сенцову, потому что важно, чтобы он выходил из голодовки с соблюдением всех правил", - приводит агентство слова Москальковой.

Накануне СМИ опубликовали завещание Сенцова, составленное им в начале сентября в колонии.

В четверг, 25 октября, Европарламент присудил Олегу Сенцову премию им. Сахарова "За свободу мысли".

Ранее Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку режиссер держал 145 дней.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.

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Россия Украина Олег Сенцов Татьяна Москалькова
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