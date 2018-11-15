Создание единой церкви в Украине: религиовед спрогнозировал судьбу УПЦ МП

15 ноября 2018, 09:23

Украинская православная церковь Московского патриархата потеряет самодостаточное органическое единство, полагает эксперт.

Религиовед полагает, что после создания в Украине единой церкви УПЦ МП будет раскалываться
После создания в Украине единой церкви УПЦ МП будет раскалываться, полагает религиовед / Фото: Pixabay

Религиовед Андрей Юраш считает, что после того, как православная церковь в Украине получит томос об автокефалии, Украинская ПЦ Московского патриархата будет постепенно раскалываться и уменьшаться.

После создания в нашей стране единой поместной православной церкви УПЦ МП как структура сохранится, рассказал эксперт "Обозревателю".

"В организационном плане УПЦ будет постепенно раскалываться, из нее будут все активней выходить епископы и священнослужители, которые разделяют идеологию поместного украинского православия. Есть епископы, которые уже это задекларировали…", — отметил собеседник.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: журналист рассказал, как РПЦ попала в собственную ловушкуПо его словам, УПЦ МП будет маргинализироваться, уменьшаться, перестанет занимать нишу самой многочисленной и влиятельной в православной среде единственной канонической структуры, которую она занимала до этого времени. 

"Все элементы ее идентичности с созданием поместной церкви будут разрушены. Она потеряет самодостаточное органическое единство, которым она гордилась 25 лет со времен Харьковского собора", — добавил религиовед.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод Русской православной церкви решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

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