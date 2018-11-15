Красный корпус КНУ им. Шевченко предложили перекрасить в желтый цвет

Университет им. Шевченко в начале XX века и сейчас

В Украине предложили перекрасить Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила руководитель научного совета Украинского государственного института культурного наследия Минкульта Владислава Осьмак.

"Проект реставрации... предусматривает перекрашивание Красного корпуса в желтый цвет", - написала Осьмак.

​Она также уточнила, что корпус - памятник и никаким изменениям не подлежит.

Инициатива Госинститута культурного наследия удивила пользователей сети.

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