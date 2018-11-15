Красный корпус КНУ им. Шевченко предложили перекрасить в желтый цвет

С инициативой выступил Госинститут культурного наследия.
В Украине предложили перекрасить Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила руководитель научного совета Украинского государственного института культурного наследия Минкульта Владислава Осьмак.
"Проект реставрации... предусматривает перекрашивание Красного корпуса в желтый цвет", - написала Осьмак.
Она также уточнила, что корпус - памятник и никаким изменениям не подлежит.
Инициатива Госинститута культурного наследия удивила пользователей сети.
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