Коррупционный скандал в НАБУ: Сытник не указал в декларации продажу земли в Крыму

16 ноября 2018, 01:29

В Генпрокуратура открыли уголовное производство.

Сытник
Сытник продал участок в Крыму, но не задекларировал / УНИАН

Супруга директора НАБУ Артема Сытника Анна продала земельный участок у моря в Севастополе, уплатив налог в Российской Федерации.

Как говорится в сюжете ТСН, продажа семейной собственности не указана в декларации чиновника.

Информацию о продаже участка в курортной зоне "Вязовая роща" в Нахимовском районе оккупированного Севастополя журналисты обнаружили на крымском сайте. Отмечается, что земля расположена в элитном охраняемом кооперативе на расстоянии 500 метров от пляжа, неподалеку от кафе, парка и спорткомплекса. Без пропуска попасть на территорию невозможно. Стоимость двух соток составляет два миллиона рублей, что эквивалентно 740 тысячам гривен.

Информацию о продаже земли с заявленной стоимостью в 30 тысяч долларов обнаружили и в объявлении на украинском сайте, оно датировано 2015 годом.

"Когда вывешивали объявление, там был указан телефон Артема Сытника. Этот телефон, какой там сейчас есть, он, в принципе, остается телефоном Артема Сытника", - рассказал ведущий программы "Право на власть" Сергей Иванов.

Блогер провел собственное расследование и выяснил, что жена будущего директора НАБУ приобрела землю в Крыму в августе 2013 года за 94300 гривен. Очевидно, в связи с аннексией Крыма, землю решили продать, оформив доверенность на экс-гражданку России Небивайлову.

"Артем Сытник объявил о своем решении участвовать в конкурсе на должность в январе месяце, а в феврале появилось это поручение. Человек сознательно, уже будучи кандидатом, будучи соискателем высокой должности, все же пытался осуществить эту финансовую коммерческую сделку. Когда они оформляли доверенность, он давал свое согласие, письменное согласие", - пояснил Иванов.

На свое имя жена Сытника зарегистрировала землю в 2017 году, после чего Небивайлова участок продала, заплатив 6,5 тысяч рублей в казну России. Анна нарушила закон Украины, который разрешает продавать собственность лишь на неоккупированной территории. В декларации директор НАБУ получение прибыли не указал.

Глава САП Назар Холодницкий заявил, что декларирование недостоверной информации является преступлением.

"Не декларирование информации – это уголовное преступление. Насколько я знаю, Генеральная прокуратура зарегистрировала уже уголовное производство, поэтому ждем решения следствия", - пояснил Холодницкий.

В Генеральной прокуратуре резонансное дело пока не прокомментировали.

Как ранее сообщалось, по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником Специализированной антикоррупционной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство.

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