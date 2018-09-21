Дело против Сытника: директора НАБУ заподозрили в разглашении данных следствия

Речь идет о заявлении подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
По факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником Специализированной антикоррупционной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство.
Речь идет о заявлении подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о заблаговременном сообщении ему руководителем НАБУ о запланированном проведении обыска по месту его жительства, сообщили в пресс-службе САП.
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"Предварительно, указанное заявление министра не кажется голословным, поскольку материалы уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении, содержат сведения о наличии телефонных соединений между Омеляном В. и абонентом, записанным как "Артем Сытник", накануне проведения обыска, в частности, в 08.00, 11.32, 19.09 и в 23.42 2 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, в САП подчеркнули, что материалы начатого уголовного производства будут направлены генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия.
В Антикоррупционной прокуратуре отметили, что Сытником "последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства".
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Также в САП предостерегли, что, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Отметим, 20 сентября Омелян заявил, что об обыске у него дома его предупредил Сытник. По словам Омеляна, несмотря на то, что он знал о проведении следственных действий у него дома, он не готовился к обыску, а об аресте своего имущества узнал из СМИ.
Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.
Затем стало известно об аресте имущества Омеляна, которому для пользования оставили только галстуки, носки и книги.
Позднее в НАБУ заявили, что имеющаяся в деле переписка министра инфраструктуры и транспорта Владимира Омеляна дает основания подозреватть его в причастности к незаконному обогащению.