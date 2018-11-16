Экс-глава СБУ спрогнозировал итоги войны Украины с Россией: опубликовано видео

Бойцы ВСУ / Минобороны Украины

Экс-руководитель СБУ Игорь Смешко объявил о том, что Украина не сможет выстоят в случае полномасштабного военного конфликта с РФ.

"Мы сейчас можем статично держаться против группировок, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Однако мы прекрасно понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Россией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит", — заявил он в эфире канала "112 Украина".

По его словам, военный бюджет Украины расходуется неэффективно, он объяснил эту проблему "непрозрачностью".

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал о том, что как начнется возможная ядерная война между РФ и США.