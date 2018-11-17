На Закарпатье скончался майор ГПСУ, сбитый контрабандистами на авто

Вадим Березенский / Фейсбук П.Цигикала

В больнице скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березенский, которого в Закарпатской области сбили контрабандисты на автомобиле.

"Выражаю от себя лично и от всего персонала Госпогранслужбы Украины слова глубокого сочувствия и скорби родным и близким офицера. Он был настоящим образцом добросовестного выполнения своего профессионального обязанности. Личность, которая совершило этот бессмысленный и крайне жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции. Надеемся, что правосудие будет суровым и справедливым. Но сегодня мы потеряли офицера, родители сына, а дети - отца", - написал глава ГПСУ Петр Цигикал на странице в Facebook.

Отметим, что по сообщению пресс-службы ГПСУ, 16 ноября при попытке прорваться через украинско-белорусскую границу неизвестные наехали на пограничника.

"Вчера вечером водитель внедорожника Mitsubishi Pajero проигнорировал законное требование правоохранителей остановиться и совершил на них наезд, чем создал угрозу жизни и здоровью личному составу пограничного наряда отдела "Доманово" Луцкого отряда. В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно - травмы голени и пальцев правой ноги. После предупредительного выстрела вверх эта машина развернулась и поехала в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы Ратновского района на Волыни. Чтобы остановить внедорожник, военнослужащий наряда выстрелил по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться", - говорится в сообщении.

По факту были проинформированы Национальная полиция, СБУ, прокуратура, военная контрразведка, а также внутренняя и собственная безопасность ГНСУ. Сейчас идет розыск машины и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на Закарпатье контрабандисты на авто иностранной регистрации сбили украинского пограничника.