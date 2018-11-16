На Закарпатье контрабандисты на авто сбили главу погранотдела: опубликовано фото

После инцидента / Facebook О.Слободяна

В ночь с 15 на 16 ноября в Закарпатской области контрабандисты на автомобиле с иностранной регистрацией сбили пограничника.

Соответствующее сообщение опубликовал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

По его словам, недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в водолазном костюме без документов, но с большой суммой денег.

"В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела "Деловое" другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки "Ауди" иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы", − сообщил Слободян.

Пострадавший был немедленно доставлен в реанимационное отделение медучреждения сделали операцию.

Автомобиль, которым злоумышленник сбил пограничника, впоследствии был обнаружен. Сам мужчина с места скрылся.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине пограничник лишился жизни, попав под поезд.