Трагедия на Львовщине. На полигоне во время стрельб погиб пограничник

В четверг, 22 февраля, во Львовской области во время учебных стрельб на полигоне кинологического учебного центра в городе Великие Мосты Сокальского района погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины во Львовской области.

"Прапорщик погиб около 13.00 во время учебно-тренировочной стрельбы из РПГ-7 (ручного противотанкового гранатомета)", — рассказал помощник начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Владимир Шеремет.

По его словам, все обстоятельства происшествия устанавливаются. Оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из военных полигонов Украины во время плановых занятий умер военнослужащий-контрактник.