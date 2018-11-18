В Киеве задержали участника нападения на инкассаторов, изъяты похищенные деньги

Задержан участник нападения на инкассаторов / kv.npu.gov.ua

В Киеве был задержан один из участников нападения на инкассаторов "Приватбанка", в результате которого было похищено 1,8 млн грн.

"Автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины", – сообщили в управлении полиции Киевской области.

Недалеко от внедорожника обнаружили подозрительного мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя. "Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли крупные пакеты - именно в них мужчина собирался переносить большую сумму денег", - говорится в сообщении.

/ kv.npu.gov.ua

Отмечается, что правоохранители изъяли автомобиль, который злоумышленники использовали для совершения преступления. При осмотре авто с участием работников "ПриватБанка" были изъяты 5 кассет с деньгами.

"Задержанный мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом из Житомирской области, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которой погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был освобожден раньше срока по "закону Савченко", - рассказали в полиции.

Напомним, 17 ноября, в городе Ирпень (находится под Киевом) трое неизвестных злоумышленников в масках ограбили инкассаторскую машину.