Стало известно число украинцев, призванных в российскую армию из аннексированного Крыма

В Крыму украинцев призывают в армию РФ / Reuters

В Крыму после аннексии Россией полуострова, вопреки международному праву, в армию РФ были призваны около 12 тысяч украинцев.

"Оккупационные власти поощряют юных крымчан вступать в ряды российской армии. За четыре года войска России пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи ребят набрали во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года", - сообщили в Крымской правозащитной группе.

Напомним, ранее сообщалось, что в обзоре перспектив развития экономики стран Европы МВФ рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России несмотря на то, что полуостров на карте был обозначен тем же цветом, что и Украина.