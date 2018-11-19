В Харькове жестоко избит экс-руководитель "Восточного корпуса"

Активист рассказывает, что на него напали во время чемпионата по боксу.
Бывшего руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева избили 18 ноября в Харькове на спортивном мероприятии, посвященном Чемпионату Украины по боксу.
" Сегодня я посетил "Локомотив", где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать, после чего затеяли драку", - сообщил пострадавший в Facebook.
Он заявил, что среди нападавших были Максим Жорин, Сергей Величко, Александр Волков, Константин Немичев, Артем Субочев и Петр Гулько. По словам Ширяева, на него напали группой представители Нацкорпуса и нанесли телесные повреждения. О причинах нападения пострадавший не сообщил.
Как известно, из Национального корпуса Ширяев был исключен в 2017 году из-за обвинения в рейдерских атаках на бизнес и контрабанды. В Нацкорпусе заявили, что возглавляемый им "Схидный корупс" является "проектом МВД".
В сентябре Ширяев был арестован после конфликта на элеваторе в Харьковской области, однако 12 ноября выпущен под залог.
Напомним, "Восточный корпус" принимал участие в блокаде ОРДЛО.