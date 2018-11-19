В Харькове жестоко избит экс-руководитель "Восточного корпуса"

Причины драки пострадавший не сообщил / Фото: Facebook/Олег Ширяев

Бывшего руководителя "Восточного корпуса" Олега Ширяева избили 18 ноября в Харькове на спортивном мероприятии, посвященном Чемпионату Украины по боксу.

" Сегодня я посетил "Локомотив", где проходит Чемпионат Украины по боксу. В помещении ко мне подошли представители Национального корпуса и начали угрожать, после чего затеяли драку", - сообщил пострадавший в Facebook.

Он заявил, что среди нападавших были Максим Жорин, Сергей Величко, Александр Волков, Константин Немичев, Артем Субочев и Петр Гулько. По словам Ширяева, на него напали группой представители Нацкорпуса и нанесли телесные повреждения. О причинах нападения пострадавший не сообщил.

/ Фото: Facebook/Олег Ширяев

/ Фото: Facebook/Олег Ширяев

Как известно, из Национального корпуса Ширяев был исключен в 2017 году из-за обвинения в рейдерских атаках на бизнес и контрабанды. В Нацкорпусе заявили, что возглавляемый им "Схидный корупс" является "проектом МВД".

В сентябре Ширяев был арестован после конфликта на элеваторе в Харьковской области, однако 12 ноября выпущен под залог.

Напомним, "Восточный корпус" принимал участие в блокаде ОРДЛО.