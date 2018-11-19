"Или ишак сдохнет, или султан": Военный эксперт предложил официальному Киеву план по возвращению Донбасса

19 ноября 2018, 09:52

Ситуация с военным конфликтом на Донбассе запутывается все сильнее и сильнее.

Иллюстративное фото / "Парламентская газета"

Предложения, поступившие от Кремля к украинским властям об "обмене Крыма на Донбасс", хотя и недопустимы для Киева, но вполне могут быть использованы для собственной "многоходовочки". Такое мнение в комментарии порталу "Обозреватель" высказал военный эксперт, генерал-лейтенант запаса экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"То есть говорить, что мы совсем отказываемся - нет. Но мы говорим, что максимум на что мы можем пойти - на поэтапное решение вопроса. А там - или ишак сдохнет, или султан умрет", – в ироническом тоне высказался он.

Эксперт также отметил, что такая "многоходовочка" может быть шансом на ввод миротворческих войск на временно оккупированные территории Донбасса. Однако сам  Романенко полагает, что украинским властям стоит поступить, как рекомендуют американские эксперты.

"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу, никого и ничего не пускать, даже ресурсы - электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – объяснил генерал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что член ТКГ в Минске Евгений Марчук рассказал, как ему в Минске предлагали порешать донбасский конфликт.

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Донбасс Киев Россия конфликт план
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