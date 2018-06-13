В Украине рассказали о тайных переговорах с Россией по Донбассу

Лидер украинской партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко рассказал о закрытой международной рабочей группе, якобы созданной для разработки плана по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом сообщает Liga.net.

"Это закрытая рабочая группа Украины, России, Франции, Германии и США. Периодически собирается в Европе. Кроме официальных переговоров между Волкером и Сурковым, минских и нормандских переговоров существует еще и такой, где нарабатываются решения, которые ложатся на стол Меркель, Макрона, Путина, Порошенко и Трампа", - сказал Гриценко в интервью иданию.

Также он отметил, что в этой группе задействованы как бывшие, так и действующие политики и военные с опытом работы на должностях уровня глав МИД и Минобороны, а также послов, "чьих фамилий он назвать не может".

По его словам, заключительным этапом работы этой группы должны стать местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины.

Накануне в Берлине состоялась первая за 16 месяцев встреча нормандского формата глав МИД Франции, Германии, Украины и России. Встреча длилась 4,5 часа и проходила в закрытом для прессы формате. Среди основных тем - выполнение Минских соглашений и возможность размещения на Донбассе миротворческой миссии.