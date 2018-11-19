Собиравшему студентов на Майдан чиновнику Минобразования грозит 12 лет тюрьмы

Чиновник мог присвоить гранты, предназначенные для студентов / Фото: Facebook/Александр Смирнов

Главу отдела аккредитации вузов в Министерстве образования и бывшего лидера студенческого самоуправления Александра Смирнова обвиняют в присвоении двух миллионов гривен грантовых средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в 2013-2016 годах председатель общественной организации подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в различных мероприятиях, однако поездки так и не состоялись.

"Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились", - рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, Смирнов подавал платежные поручения в банк, на основании которых со счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 миллиона гривен.

В прокуратуре констатируют, что мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать ряд должностей в государственном секторе. В суд уже направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как известно, карьера Смирнова состоялась после Евромайдана, на котором он был активистом среди студентов и даже принимал участие в захвате здания Минобразования. Затем он получил должность в Министерстве молодежи и спорта при министре Дмитрии Булатове, однако ушел после скандала вокруг присвоения грантовых средств в Украинской ассоциации студенческого самоуправления. Тогда Смирнов заявил о проведении расследования, однако скандал нынешний по своей структуре очень напоминает предыдущий.

После скандала Смирнов уехал в Европу, откуда его пригласила работать в Минобразования министр Лилия Гриневич. Претензий у прокуратуры к работе чиновника в данном ведомстве нет. Однако за минувшие правонарушения следствие готовится избрать обвиняемому меру пресечения.

Напомним, украинский культурный фонд, председателем которого является супруга президента Петра Порошенко Марина, выделил грант в размере почти 1,5 млн грн организации "Житомир, сделай погромче!" на организацию фестиваля "Октябрь в Октябре" в Житомире.