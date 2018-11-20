Ответ на блокаду: эксперт рассказал о шагах Украины из-за угрозы РФ в Азовском море

Эксперт рассказал об ответе Украины на блокаду Азова / УНИАН

В ответ на угрозы России заблокировать Азовское море Украина может применить свои рычаги влияния, заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

При этом он признал, что в связи с контролем акватории Азовского моря, на сегодняшний день РФ в состоянии перекрыть Керченский пролив, при этом он упрекнул украинское руководство в том, что оно не денонсирует соглашение о внутреннем море с РФ.

"Опять же — почему наше политическое руководство не денонсирует соглашение о внутреннем море с Российской Федерацией и не обращается в международные инстанции для приведения международного морского права в акватории Азовского моря с понятием нейтральных вод, с понятием государственной границы и принуждением России к выполнению этих правил? У нас есть рычаги, мы можем начать полную экономическую блокаду Крыма " — подчеркнул он в комментарии "Обозревателю".

Читайте такжеПолторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское мореОтметим, что накануне Министерство иностранных дел Украины призывало Европейский Союз не убирать из повестки дня проблему российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе.

"Благодарны министрам иностранных дел стран ЕС за неизменную поддержку. Важно, что проблема российской агрессии, в частности в бассейне Азовского моря, остается в повестке дня Европы", - сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

Напомним, накануне в районе Ейска сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали украинское рыболовецкое судно.

Недавно член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины.