В деле с Зайцевой появился новый поворот - одна из пострадавших отказалась от претензий

Зайцевой, возможно, станет немного легче / УНИАН

Одна из потерпевших в жутком ДТП в Харькове отказалась от претензий к главной фигурантке ДТП Елене Зайцевой.

"Прошу приобщить к материалам дела, наверное, через канцелярию передавалось также, заявление от одного из потерпевших о полном отказе от претензий к моей подзащитной. Она должна была его передать лично через канцелярию", - сообщил защитник Зайцевой, Евгений Мельниченко.

Уточняется, что этой пострадавшей является Марина Ковалева, подруга Алены Зайцевой, пассажирка автомобиля Lexus. Ее признали потерпевшей позже всех. В суде Ковалеву допрашивали в марте этого года.

Читайте такжеВ Сети появилось видео поведения Зайцевой в первые минуты после ДТПДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, случилось вечером 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, был отброшен на группу пешеходов в результате столкновения с Volkswagen. В результате шестеро человек погибли, еще столько же получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что сразу после смертельной ДТП Зайцева просила патрульных не говорить матери, что она ехала без прав.

Как известно, был назван срок, который Зайцева получит за ДТП с шестью жертвами.