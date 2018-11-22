Известный диссидент оценил вероятность "третьего майдана" в Украине

Евромайдан / УНИАН

"Третий майдан" в Украине возможен лишь в случае, если Киев возьмет политический курс на Москву.

Такое мнение выразил советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс в интервью "Апострофу".

"Есть недовольство, но оно есть всегда... Мы не должны любить свою власть. Мы должны с ней взаимодействовать до тех пор, пока она прислушивается к голосу гражданского общества, с одной стороны, прислушиваться к голосу наших союзников на Западе, и отталкивается от восточного направления. До тех пор, пока власть хоть как-то этому следует, майдана не будет. Он будет, когда кто-то, если найдутся такие "смельчаки", потому что это самоубийство, попытается опять повернуть нас к России, - их сметет", - сказал он.

Вместе с тем Зисельс считает, что повышение цен на газ для населения, или какие-либо экономические факторы вряд ли приведут к массовым протестам в Украине.

"Повышение цены на газ на 23 процента не может вызвать поворот истории. Оно может заставить правительство пойти на уступки, может быть, сделать не 23, а 18 процентов. Но если вспомнить, то в начале 90-х годов Прибалтийские страны и Польша сразу подняли цены до мировых, и это была просто катастрофа для людей пожилого возраста и пенсионеров... А мы растянули это на тридцать лет. Это надо делать. Я понимаю, что люди недовольны: зарплаты низкие, пенсии низкие, платить нечем, но экономические законы к этому нас подталкивают. Все мы хотим быть частью цивилизованного мира, мы должны действовать в соответствии с этими правилами", - заключил он.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

Позже министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в связи с этим тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.