"Полномасштабные репрессии": в УПЦ МП ответили на предложение о запрете пастырской работы в ВСУ

22 ноября 2018, 09:55

Дискриминация по конфессиональной принадлежности является недопустимой, подчеркнули в УПЦ МП.

Богослужение УПЦ МП
УПЦ МП могут запретить пастырскую работу в ВСУ / ТСН

Украинской православной церкви Московского патриархата могут запретить вести пастырскую работу в силовых структурах.

С таким предложением выступил нардеп Юрий Береза в ходе заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В частности, он инициировал запрет деятельности УПЦ МП на территориях всех военных формирований, включая погранслужбу, Нацгвардию и Службу безопасности, говорится в материалах стенограммы заседания комитета.

Такую идею поддержал и глава парламентского комитета Сергей Пашинский. Он отметил, что "УПЦ МП не место в армии", и пообещал направить письма президенту и министру обороны "о недопустимости пребывания на территории военных частей церкви государства-агрессора".

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По словам зампреда отдела УПЦ МП по взаимодействию с ВСУ и другими военными формированиями архимандрита Луки (Винарчука), любая дискриминация по конфессиональной принадлежности является недопустимой.

"Мы в очередной раз заявляем о нарушениях и ограничениях прав верующих, о постоянных безосновательных обвинениях нашей конфессии", - сказал он.

Он также добавил, что часть чиновников пока находится "в ожидании томоса, чтобы развернуть полномасштабные репрессии" против священников УПЦ, а другие, "не дождавшись результатов, уже начинают реализовывать свои стремления".

Напомним, ранее в УПЦ МП пожаловались на давление и запугивание священников.

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ВСУ Верховная Рада УПЦ МП автокефалия Томос
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