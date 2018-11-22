Порошенко учредил новый праздник

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко учредил 24 января Днем внешней разведки Украины.

Об этом говорится в указе Президента №381 от 22 ноября, сообщила пресс-служба.

"Учитывая значительный вклад сотрудников разведывательных органов Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, а также защиты жизни, здоровья ее граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины, укрепление обороноспособности государства, с целью возрождения национальной разведывательной идентичности и начала современных традиций чествования побед внешней разведки Украины постановляю установить в Украине День внешней разведки Украины, который отмечать ежегодно 24 января", - сказано в тексте.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также"Еле языком волочил": Кива рассказал о пьянстве Порошенко на МайданеРанее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

"Мы подготовили законопроект, который предусматривает изменения в государственном календаре... Мы предлагали перенос выходного с 9 мая на 8-е и отмену выходного статуса для 8 марта и вовсе его переформатирование. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о борьбе женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого", - заявил директор УИНП Владимир Вятрович.