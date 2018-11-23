Эксперт по ресторанам прокомментировала скандал вокруг KFC в Киеве

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Открытие нового заведения сети ресторанов быстрого питания KFC в столичном Доме профсоюзов, вокруг которого накануне разгорелся скандал, обусловлено конкуренцией с другой американской сетью - McDonald's.

Такое мнение выразила гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Это момент стратегический с точки зрения конкуренции - есть конкурент в центре Киева - McDonald's, поэтому они появляются рядом со своим конкурентом", - говорит Насонова.

Она считает, что решение о дате открытия, которое совпало с годовщиной Майдана, скорее всего, было просчетом компании.

"Если бы это было продумано специально, то это бы расценивалось как чистый саботаж со стороны кого-то из сотрудников компании", - заключила она.

Читайте также"Вы е*анулись, мрази?" Украинцы атаковали страницу KFC в FacebookНапомним, в среду, 21 ноября, возле Дома профсоюзов в Киеве радикалы C14 провели акцию протеста в связи с открытием в здании ресторана сети KFC, которая переросла в стычки с правоохранителями.

В организации сообщили о задержании "около семи" активистов.

В ночь на 19 февраля 2014 года во время Майдана в здании Дома профсоюзов, где располагался штаб активистов, в ходе штурма сотрудниками СБУ произошел пожар, в результате которого погибли два человека.