В Киеве возле Дома профсоюзов произошли столкновения из-за открытия фаст-фуда

В Киеве сторонники организации С14 21 ноября оставили надписи на стенах ресторана быстрого питания сети KFC, который открылся в сгоревшем во время Майдана в феврале 2014 года Доме Профсоюзов.

"В годовщину революции возникли надписи на забегаловке КFC, которая вздумала разместиться в профсоюзах где гибли люди. Общество уже не раз предупреждало, что в этом месте бары и караоке недопустимы в любой форме", - написал в Facebook лидер С14 Евгений Карась.

Активист сообщил, что некоторых из собравшихся арестовала полиция и увезла в автозаке. Задержание началось после того, как протестующие зажгли пиротехнику. Правоохранители применили слезоточивый газ. На место инцидента прибыли юристы и нардеп Игорь Луценко.

Позже Карась сообщил, что всех задержанных под давлением общественности правоохранители отпустили.

Активістів відлупили і відвезли на РУВС. Річниця Революції. Протестували проти генделика у відновлених профспілках. Хто може, підтягуйтеся на підтримку. Герцена, 9. Репост! Опубликовано Євгеном Карасем Cреда, 21 ноября 2018 г.

Напомним, во время противостояний на Майдане полицейский прыснул в глаза из баллончика адвокату и экс-бойцу АТО Маси Найему, который является родным братом народного депутата Мустафы Найема.