Опубликовано видео уничтожения минометной позиции боевиков под Горловкой

Боевики попали под удар / Скриншот

На Донбассе был нанесен удар по минометному подразделению оккупантов, которое производило обстрелы позиций ВСУ.

Это произошло возле пгт Пантелеймоновка Ясиноватского района, в 10 км от Горловки, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Facebook.

"Минометное подразделение российско-оккупационных войск в р-не Пантелеймоновки постоянно делает провокационные обстрелы подразделений ООС. В результате неизвестные осы разъяренные вылетели чтобы ужалить колорадов и доказать, что они знают, где скрываются оккупанты и наказание придет. Очередной шмаки-бум и 200 бригада в одного оккупанта, еще двое зашивают свои раны", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, ранее было опубликовано видео удара беспилотника ВСУ по оккупантам на Донбассе.