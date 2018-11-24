В Харькове из вуза уволили преподавательниц, фанатеющих от русского мира

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В Харьковском торгово-экономическом институте разоблачили преподавателей, прямо рассказывавшим студентам о том, что "Крым принадлежит России". Первой в пророссийской пропаганде уличили преподавательницу Наталью Вольфсон-Гаршину, сообщает общественник Вадим Поздняков со ссылкой на студентов данного вуза.Кроме Натальи в любови к "русскому миру" публично призналась заведующая одной из кафедр Харьковского торгово-экономического института - Оксана Бервено. На своих страницах в соцсетях она писала посты в поддержку оккупации Донбасса и соболезновала погибшим боевикам.Позднее стало известно, что обе преподавательницы были уволены из вуза .

Напомним, ранее блогер рассказал о том, как кремлевская пропаганда прожигает мозги и делает из россиян агрессивных зомби.