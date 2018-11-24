"На дорогах и в голове — невесть что": синоптик предупредила о непогоде в Украине

В понедельник в большинстве областей Украины будет непогода, предупредила синоптик / Телеканал 360

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 26 ноября, в большинстве областей Украины будет оттепель, ожидается мокрый снег и дождь.

В нашей стране из-за непогоды "на дорогах и в голове будет невесть что", написала эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, в воскресенье, 25 ноября, дождь и мокрый снег придут на запад, север и часть центра украинского государства.

"На востоке и юге еще побудет сухо. Вечером в воскресенье на Харьковщине появится мокрый снег. 26 ноября осадки распространятся на большинство областей — мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега", — добавила синоптик. Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 25 ноября днем температура воздуха может прогреться до +2 градусов (24 числа максимальная дневная температура ожидалась -2), будет мокрый снег.