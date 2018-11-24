Дружба дала трещину: в Киеве "раскололи" монумент "воссоединения Украины с Россией"

24 ноября 2018, 18:57

Активисты выразили солидарность с незаконно преследуемыми Россией гражданами Украины.

Активисты
Активисты "раскололи" Арку дружбы / Громадське

В Киеве активисты и правозащитники наклеили временную наклейку в виде трещины на Арку дружбы народов 

В знак поддержки политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и аннексированном Крыму, активисты наклеили изображение трещины на Арку дружбы народов в Киеве.

По словам организаторов акции, ее цель — высказать солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войне.

"Трещина на Арке дружбы народов символизирует одну из проблем, которые сегодня существуют, — это украинские политзаключенные. Но за ней стоят также оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе. Идея появилась, когда мы думали, как привлечь внимание к проблеме политзаключенных, — тогда еще голодающих Сенцова, Балуха и других украинцев, которых незаконно удерживают. Это было еще в сентябре, но мы очень много времени потратили на различные разрешения, договоренности с ГосЧС. Поэтому мы сделали это только теперь", — рассказала одна из инициаторов акции Мария Томак, сообщает Громадське.

Организаторами акции выступили: "Свободу заложникам Кремля", "Медийная инициатива за права человека", "Комитет солидарности — группа поддержки крымских заложников", "Прямая линия", "Центр гражданских свобод", "Автомайдан".

Отметим, что Арка дружбы народов была установлена в честь "воссоединения Украины с Россией" и было посвящено Переяславской Раде 1654 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
памятник монумент Арка Дружбы народов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:30
Модели Victoria's Secret понежились в океанах в откровенных купальниках: сексуальные фото
20:26
Скандал вокруг "Миротворца": в МИД заявили об отсутствии обращения от ФРГ
19:58
В Британии скончался режиссер сериала про Индиану Джонса
19:52
В Донецкой области от оккупации освобожден населенный пункт на Светлодарской дуге Фото
19:23
Климкин назвал причины проигрыша России в борьбе за выставку ЭКСПО-2025
19:21
"Расширенная агрессия": волонтер рассказал, когда Россия пойдет на обострение на Донбассе Видео
18:57
Дружба дала трещину: в Киеве "раскололи" монумент "воссоединения Украины с Россией" Видео
18:18
Украина перебросила дополнительные резервы на границу с Румынией: стала известна причина Видео
17:40
Обжег половину тела. Под Киевом парень-зацепер получил удар током и горел Видео
17:10
Яценюк и Аваков осмотрели обустройство границы Украины на Харьковщине
17:09
"Какой вид жалкий!": Ксения Собчак разочаровала фигурой в облегающем платье
17:07
"Помня о прошлом - мы добьемся будущего": Яценюк почтил память жертв Голодомора
16:57
"В Кремле ненавидят Украину": Порошенко возложил на Россию ответственность за Голодомор Видео
16:38
"Опровергнула версию обвинения": в суде по делу Гриба свидетель изменила показания – СМИ Видео
16:37
Обтягивающий комбинезон и округлый живот: беременная Тодоренко показала занятие йогой Видео
16:20
"На Олю Полякову похожа": Екатерина Кухар поразила сеть архивным фото Видео
15:58
Константинополь планирует вернуть себе более 20 объектов в Украине – РПЦ Видео
15:32
"Перепили с радостей за миллиард на ваш фонд?": Порошенко оконфузился с сообщением в Twitter
15:12
"Жопа сожрала купальник!": Ольга Бузова покрасовалась фигурой на отдыхе Видео
15:09
Звезда реалити-шоу бесстыдно вывалила грудь в ванной: опубликованы "горячие" фото Фото
14:56
"Это диверсия": в Ужгороде возмутились из-за памятника жертвам Голодомора Видео
14:46
"Штурм Кремля": социолог раскрыл цель учений с вертолетами в Москве Видео
14:45
''Хороший ученик Сталина'': Канадский сенатор рассказала, почему Путин опасается Украины
14:31
В Почаевской лавре обвинили власти в использовании "коммунистических методов борьбы" Видео
14:29
Украина и Латвия договорились, как будут противостоять России
14:10
"На дорогах и в голове — невесть что": синоптик предупредила о непогоде в Украине Видео
14:07
Хакеры-затейники. Снимок Трампа в "Википедии" заменили на фото пениса
14:00
"Макрон - вор": в Париже акцию "желтых жилетов" разогнали слезоточивым газом и водометами Фото Видео
13:53
"Стареющее тело нужно прятать под одеждой": Лорак нарвалась на критику из-за пикантного наряда Видео
13:47
Меркель рассказала, когда Украине "светит" членство в Евросоюзе - нардеп Видео
13:40
Ученые уточнили, когда Земле грозят метеоудары Видео
13:15
Синоптики спрогнозировали ощутимое потепление в Киеве Видео
12:50
Журналист объяснил, как Путин на самом деле относится к санкциям Запада Видео
12:38
"Любимая, спасибо!": Сергей Безруков снова стал отцом
12:23
Журналистка назвала единственного заказчика Крымского моста Видео
11:57
"Вове повезло": Надя Дорофеева поразила фанатов глубоким декольте Видео
11:30
Логвинский сказал, что НФ добился выделения дополнительных денег на защиту крымских татар
11:28
"Пробил лобовуху": в Киеве иномарка убила подозреваемого в краже Фото Видео
11:08
"Фу, что с лицом?": Анну Седокову обвинили в увлечении пластикой Видео
10:58
Экс-депутат Госдумы рассказал о самом страшном сне Путина по Украине Видео
10:53
Волонтер спрогнозировал, когда Россию ждет полноценный распад
10:45
Девушка дня Instagram: модель с соблазнительной фигурой Никки Мурчиано Фото
10:35
Офицер ВСУ раскрыл суть "спортивной травмы" Януковича Видео
10:09
Забывшие о макаронах мнение
09:41
Волонтер рассказал, что волнует Путина Видео
09:39
Заграница поможет. Стало известно, сколько миллионов фунтов получат ВСУ от британцев
09:24
Евро обижен, доллар — пополнел: назван курс валют в Украине на 26 ноября Видео
09:15
Украинцы заплатят меньше за газ: стала известна причина
08:50
"Масштабное давление": В РПЦ прокомментировали решение украинского Минюста по Почаевской лавре
08:30
В Харькове из вуза уволили преподавательниц, фанатеющих от русского мира
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять