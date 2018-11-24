Дружба дала трещину: в Киеве "раскололи" монумент "воссоединения Украины с Россией"

Активисты "раскололи" Арку дружбы / Громадське

В Киеве активисты и правозащитники наклеили временную наклейку в виде трещины на Арку дружбы народов

В знак поддержки политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и аннексированном Крыму, активисты наклеили изображение трещины на Арку дружбы народов в Киеве.

По словам организаторов акции, ее цель — высказать солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых Россия превращает в оружие в своей гибридной войне.

"Трещина на Арке дружбы народов символизирует одну из проблем, которые сегодня существуют, — это украинские политзаключенные. Но за ней стоят также оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе. Идея появилась, когда мы думали, как привлечь внимание к проблеме политзаключенных, — тогда еще голодающих Сенцова, Балуха и других украинцев, которых незаконно удерживают. Это было еще в сентябре, но мы очень много времени потратили на различные разрешения, договоренности с ГосЧС. Поэтому мы сделали это только теперь", — рассказала одна из инициаторов акции Мария Томак, сообщает Громадське.

Организаторами акции выступили: "Свободу заложникам Кремля", "Медийная инициатива за права человека", "Комитет солидарности — группа поддержки крымских заложников", "Прямая линия", "Центр гражданских свобод", "Автомайдан".

Отметим, что Арка дружбы народов была установлена в честь "воссоединения Украины с Россией" и было посвящено Переяславской Раде 1654 года.