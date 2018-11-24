"Готова почти на 47%": строительство "Стены" на границе с РФ продлили до 2021 года

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сообщил, что окончательное разграничение Украины и России скандально известной "Стеной" полностью состоится в 2021 году, поскольку строительство приняли решение продлить в связи с финансовыми трудностями.

Как цитирует его слова департамент коммуникации МВД Украины, в 2019 году на строительство "Стены" планируется выделить 400 миллионов гривен.

Цигикал добавил, что благодаря новому современному обустройству границы удалось снизить количество погранотрядов без ущерба эффективности охраны границы.

Отмечается, что завершено строительство "Стены" в Харьковской области. На этом участке зафиксирована нулевая противоправная деятельность. Увеличено также количество сотрудников: на одном километре границы находятся два пограничника.

В свою очередь главы МВД Арсен Аваков отрапортовал, что на сегодняшний день выполнено по данному проекту "почти 47% работ".

"Участок общей границы с Россией составляет 2,3 тыс. км., оборудовано почти 47%", - отметил глава МВД.

Аваков отметил, что главная ценность "Стены" – это не стройматериалы, а люди, которые рядом с ней будут охранять границу.

"Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высокие, функционал вдоль границы - не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование", - добавил он.

Напомним, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро закончили следствие по делу расхищения государственный средств во время воплощения в жизнь проекта "Стена".