От снега до +9 градусов: карта прогноза погоды на воскресенье

В Украине ожидается до +9 градусов / 1zoom.ru

В воскресенье, 25 ноября, на большей части Украины ожидается ясная погода, однако на севере ожидается снег.

Как рассказали в Укргидрометцентре, максимальная температура воздуха днем до +9 градусов.

В западных областях прогнозируется сухая погода без осадков, температура воздуха днем 3-9 градусов тепла.

Читайте такжеПогода на ноябрь-2018: Украину ждет значительное похолодание и мокрый снег

В восточных регионах преимущественно без осадков, только в Харьковской области возможен снег. Дневная температура воздуха в регионе -1...+2 градуса.

В центре Украины ожидается сухая погода, днем столбики термометров покажут 0...+3 градуса.

В южных областях страны осадков не ожидается, воздух прогреется до 8 градусов тепла. На севере страны ожидается выпадение снега, местами с дождем, температура воздуха днем -1...+3 градуса.

В Киеве в воскресенье ожидается снег с дождем, температура днем 0...+2 градуса.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали ощутимое потепление в Киеве.