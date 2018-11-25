В МВД рассказали, сколько будет строиться стена на границе Украины и России

Проект "Стена" / УНИАН

Сроки воплощения в жизнь проекта "Стена" на границе между Россией и Украиной продлили до 2021 года.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы украинского МВД. По их словам, сроки запуска проекта были перенесены из-за недостатка финансирования в период 2015-2017 годах.

В бюджете Украины на 2019 год на "Стену" заложено 400 млн гривен. Согласно информации, озвученной главой МВД Арсеном Аваковым, по состоянию на ноябрь 2018-го уже завершено около 47% работ. Всего вдоль границы Украины и России было построено 40 опорных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что черниговские пограничники установят 10 вышек на границе с РФ по проекту "Стена".