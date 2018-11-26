"Пойдем в долгожданную штыковую": соцсети о вводе военного положения в Украине

26 ноября 2018, 01:17

В украинских соцсетях обсуждают возможный ввод ВП сроком на 60 дней

Порошенко, довольный

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в ночь на 26 ноября поддержал решение Совета о введении военного положения на территории Украины. 

Введение военного положения инициирует Совет национальной безопасности и обороны Украины, после этого президент страны издает соответствующий указ, который безотлагательно вносится в парламент вместе с проектом закона.

Утвердить его должна Верховная Рада  в течение двух суток с момента подачи без дополнительного созыва. В случае положительного голосования военное положение будет введено на 60 суток.

В социальных сетях обсуждают вероятность такого развития событий.

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский настроен скептически:

"Ну оттянет на 60 суток. Потом опять что-нибудь придумает? Кредитов в это время не дадут, воровать уж точно не перестанут. Или это чтобы уж остатки страны куда-нибудь вывести?"

Глава Организации украинских националистов Богдан Червак считает ввод военного положения правильным решением:

Читайте такжеВоенное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться?"Жаль, что только на 60 суток. Не должно быть никаких иллюзий - в войне с Москвой нам никто не поможет.

Жаль, что отдельные политики и "эксперты" вместо того, чтобы призвать украинцев на войну, снова ищут какие-то международные "форматы". Нам не поможет, никакой "формат". Только опоры на собственные силы.

Не сомневаюсь, что ВСУ будут драться. Украинцы обязательно будут драться. Москва отступит не потому что ООН примет какое-то решение, а потому, что получит по зубам. Все, чего не было сделано в 2014 году, должно быть сделано сейчас, во время военного положения. Граница РФ - закрыть. Пятую колонну - арестовать. Провокаторов и дураков - изолировать. Главное - не сомневаться, не сомневаться и не оглядываться. Все, что будем делать против Москвы – правильно".

Киевский журналист Иван Яковина удивляется тому, кто дал кораблям приказ, последствия которого можно было предугадать:

"Мне вот интересно, кто именно дал приказ на переход в Мариуполь? Этот человек не мог не понимать, что в условиях войны это означает либо гибель, либо захват кораблей с экипажами. Теперь военное положение, отмена выборов (?) и проблемы с МВФ. В чем глубинный смысл?"

Алена Яхно не понимает, как могут сохраниться конституционные права и свободы граждан, что уже пообещал Порошенко, если закон предполагает их жесткое ограничение:

"Как может быть "свобода слова", если военное положение предполагает цензуру? У нас будет военное положение-light? Но тогда это противоречит закону"

Политолог Юрий Романенко считает, что военное положение будет "гибридным":

"Короче говоря, да здравствует гибридное военное положение. Наконец- то на пятом году гибридной войны осознали и пришли. Конечно, это будет не совсем военное, не совсем гибридное, и не совсем положение, но теперь будет видно, кто в Раде зрадник, а кто патриот. Ну и не только в Раде. Минус в том, что из рамки сохранения власти можно легко войти в рамку мировой войны. К мировой войне никто не готов, но тем больше всем будет интересно. Актуально изучать опыт Румынии 1916 года. Ну и традиционно спички, сахар, и все такое. Не помешают"

Блогер Евгений Хурсин напоминает, что военное положение подразумевает жесткий контроль, а возможно ограничения по СМИ и проведению митингов и манифестаций:

"Может изыматься имущество у физических и юридических лиц в интересах "обороны". Понимаете?"

Журналист Александр Нойнец иронизирует над "зрадофилами", которые критиковали президента Петра Порошенко за его якобы нерешительность:

"Ох и завидую я всем вам, ребята, которые жаловались, что нет приказа на атаку, решительную атаку, что война не объявлена и мы ещё не захватываем пригороды. Сбудутся ваши мечты. Не сливает вас больше проклятый Порох. Пойдём с вами в долгожданную штыковую. Если вы только не сбежите из страны, конечно"

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СНБО Украина Петр Порошенко Алена Яхно Петр Олещук Юрий Романенко Иван Яковина Святослав Речинский Богдан Червак Александр Нойнец
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