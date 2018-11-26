"Подстилка! - Выродок!": Сергей Власенко и Ирина Геращенко разругались в Раде

Ирина Геращенко спуску обидчику не дала / vedomosti-ua.com

Народный депутат от ВО "Батькивщина" обозвал заместителя главы Верховной Рады Украины Ирину Геращенко "подстилкой. Скандал произошел во время экстренного заседания Верховной Рады по вопросу введения военного положения.

Во время выступления в Раде Сергей Власенко, споря с Ириной Геращенко, в какой-то момент "применил тяжелую артиллерию" и назвал ее "подстилкой". Оскорбленная Геращенко вернула шар, поименовав депутата "подстилкой Путина" и добавив, что он езе и "выродок".

"Бабушкой у нас называть нельзя, а подстилкой - можно. Требую, чтобы этого... вывели из зала", - заявила Геращенко

Порядок навел Парубий, потребовавший от Власенко извиниться перед Геращенко, что тому и пришлось сделать.

"Я согласен, что форма была не допустима, за что я приношу свои извинения", - извинился Власенко.

В то же время, Ирина Геращенко приняла его извинения.

"Я мудрая женщина, я принимаю эти извинения", - отметила она.

Напомним, за введение военного положения в Украине сроком на 30 дней проголосовало 276 народных депутатов.