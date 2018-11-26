Кто голосовал за введение военного положения в Украине

Рада ввела военное положение / УНИАН

За введение военного положения в Украине сроком на 30 дней проголосовало 276 народных депутатов.

Это решение стало возможным благодаря голосам таких политических фракций: 120 голосов отдал Блок Петра Порошенко, Народный фронт - 64, внефракционные - 29, Самопомощь - 23, "Партия Видродження" - 3, Радикальная партия Олега Ляшко - 16 (в том числе сам Олег Ляшко), Батькивщина - 13 (в их числе и Юлия Тимошенко), Воля народу - 8.

В тоже время против закона о введении военного положения проголосовало 30 народных депутатов, 8 из них - внефракционные, Оппозиционный блок - 21, Видродження - 1.

Поименное голосование можно посмотреть здесь.

Напомним, согласно документу, полное военное положение введено во всех областях, которые расположены на границе с Россией: в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях, на территории Донбасса и в Крыму, а также в акватории Азовского моря.