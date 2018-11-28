Дочь Гройсмана получила вид на жительство в Англии - СМИ

Владимир Гройсман с семьей (Юлия - первая слева) / korrespondent.net

Юлия, старшая дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана получила статус "постоянного резидента" Англии (Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии) – благодаря своей официальной работе на постоянной основе.

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственный информированный источник опубликовал портал "Страна". "Юлия в Лондоне уже, как рыба в воде. Она ж училась там на юридическом, да и чуть больше года назад фирму свою открыла. Она уже постоянный резидент туманного Альбиона и может претендовать на гражданство. А, может, и уже", − заявил он.

Как свидетельствуют документы, Юлия Гройсман в мае 2017-го открыла в британской столице, в Лондоне, фирму 2100 consultancy ltd (с уставным капиталом в 1 фунт стерлингов). Дочь премьера оказывает услуги "солитистора" (специальная категория юристов, которые готовят материалы в суд для "баристеров" – адвокатов высшего ранга).

Согласно законодательству Великобритании, статус "постоянного резидента" означает автоматическое получения вида на жительство. Уже через год Юлия Гройсман получит полное право подать прошение о предоставлении ей подданства Великобритании.

Также известно, что 20 ноября, в британском реестре Companies House информация о дочери премьера была обновлена. Теперь там в качестве страны постоянного проживания Юлии Гройсман указана Англия.

Есть также информация о том, что параллельно со своим бизнесом, дочь премьера трудится юристом-консультантом в компании Gvc Marketing (UK) Limited, которая занимается букмекерским и игровым бизнесом.

К слову, Юлия - не родная наследница Владимира Гройсмана, а дочь его жены Елены Гот первого брака. Вместе с супругой премьер также воспитывает двух общих детей - Кристину и Давида.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшие дочери президента Петра Порошенко начали учебу в вузах Великобритании.