Порошенко и Аваков усилили присутствие силовиков в Одессе

Заседание у президента / пресс-служба АП

На Одесчине максимально усилят меры безопасности из-за военного положения и недавней атаки "титушек" на политика Анатолия Гриценко, совершенной в областном центре.

Соответствующую информацию озвучил глава МВД Арсен Аваков во время совещания по поводу обороноспособности у президента Петра Порошенко. "Я предлагаю дополнительные меры по Одессе", – цитирует министра новостное агентство Интерфакс-Украина.

Президент поддержал решение главы МВД. "В рамках принятия решений относительно действия военного положения должны обязательно усилить присутствие силовиков в Одесской области для дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка", − заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время совещания по поводу обороноспособности было утверждено решение о запрете въезда в Украину всех россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.