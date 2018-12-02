Вакарчук рассказал о тайной поездке в Крым

Святослав Вакарчук / Телеграф

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" музыкант Святослав Вакарчук рассказал, что был в Крыму накануне аннексии полуострова Россией в 2014 году.

"Я впервые решил рассказать ее (историю) сейчас. Это было 8 марта 2014. Я понимал, что очень серьезные вещи происходили в Крыму. Я по собственной инициативе прилетел в Симферопольский аэропорт. На самом выходе меня заблокировала так называемая крымская самооборона, которая с одной стороны вела себя корректно, но дала понять, что меня никуда не пустит. Далее был очень сложный день, который мы провели с разным успехом. Но, буквально через 30 минут, после того, как я оказался в этом аэропорту, приехала большая группа наших братьев - крымских татар, которые узнав, что я там, приехали меня защитить", - приводит слова Вакарчука Крым.Реалии.

По словам музыканта, он "запомнит этот момент навсегда".

"Их (крымских татар) поддержка, то, что они пришли ко мне и сказали: "Мы с вами" - я не забуду это никогда", - отметил он.

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что его не интересует пост президента страны.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины. - Прим.). Меня интересуют изменения в стране", - сказал он.