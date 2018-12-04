Книга рекордов Гиннеса / tiroz.org

Книга рекордов Гиннесса назвала оккупированный украинский город Севастополь к территорией Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении о рекорде от 26 мая 2018 года по балансированию конструкции из 349 гвоздей на шляпке одного гвоздя, установленным белорусом Александром Бендиковым.

guinnessworldrecords.com

На сайте Книги рекордов говорится, что Бендиков - гражданин Белоруссии и России. 26 мая он побил собственный рекорд. В прошлый раз ему удалось удержать на шляпке гвоздя 225 гвоздей.

В конце ноября в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады был использован слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.

Во время обсуждения хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 был показан слайд "Состояние вооружения в 2005–2010 годах" с изображением только материковой части страны.

При этом депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.