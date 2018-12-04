На сайте Книги рекордов говорится, что Бендиков - гражданин Белоруссии и России.
Книга рекордов Гиннесса назвала оккупированный украинский город Севастополь к территорией Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении о рекорде от 26 мая 2018 года по балансированию конструкции из 349 гвоздей на шляпке одного гвоздя, установленным белорусом Александром Бендиковым.
На сайте Книги рекордов говорится, что Бендиков - гражданин Белоруссии и России. 26 мая он побил собственный рекорд. В прошлый раз ему удалось удержать на шляпке гвоздя 225 гвоздей.
В конце ноября в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады был использован слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.
Во время обсуждения хищения в Вооруженных силах Украины в 2004-2017 был показан слайд "Состояние вооружения в 2005–2010 годах" с изображением только материковой части страны.
При этом депутаты не обратили внимания на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.